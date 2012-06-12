Гендиректором Рівненської АЕС призначено Павлишина

Гендиректором ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» призначено Павла Павлишина.

Як повідомили УНІАН в інформцентрі РАЕС, нового керівника колективу атомної станції представив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашківський.

Наголошується, що П.Павлишин раніше працював на посаді заступника головного інженера РАЕС із підготовки персоналу і начальником навчально-тренувального центру.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня на 53-му році життя помер генеральний директор ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» Михайло Колісниченко, який очолював Рівненську АЕС з 2008 року.

Тимчасово виконувачем обов'язків генерального директора РАЕС було призначено Павла Ковтонюка.