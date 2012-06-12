Міненерговугілля підвищило ставки акцизу на бензини і ДП

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України відкоригувало ставки акцизного податку на II декаду червня: на бензини ставка підвищена на 35,26 євро/тонна - до 233,26 євро/тонна, на дизельне пальне - на 8,82 євро/тонна, до 106, 82 євро/тонна, повідомили УНІАН в компанії UPECO.

Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо коригування ставок акцизного податку діє з 27 травня 2012 року.

Виходячи з цього, на II декаду червня 2012 середнє значення котирувань нафти сорту Brent (DTD), за I декаду червня 2012 року, склало 99,24 дол./бар. Значення корегуючої суми у ставці акцизного податку на II декаду червня 2012 року на бензини становить +35,26 євро/т, а на дизпальне - +8,82 євро/т.