НКРЕ відкликала проект постанови щодо класифікації споживачів електроенергії

Національна комісії з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) відкликала проект постанови «Про внесення змін до порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЕ.

Федерація роботодавців України (ФРУ), яка виступала проти запровадження нових критеріїв оцінки класів споживачів електроенергії, позитивно оцінила це рішення НКРЕ. Про це йдеться в прес-релізі ФРУ, переданому УНІАН. “Сподіваємося, цей факт є визнанням того, що питання до постанови були не тільки у підприємств, а й у Національної комісії. Сподіваємося, що НКРЕ доопрацює цей документ, врахувавши всі важливі для підприємств пропозиції і зауваження, які були викладені Федерацією роботодавців раніше”, - цитує прес-служба ФРУ слова заступника голови Федерації Дмитра Олійника.

Д.Олійник також нагадав, що в разі набуття чинності постанови, яка повинна була відбутися 1 червня поточного року, більшість підприємств України були б переведені з першого класу енергоспоживання на другий. “Це призвело б до значного збільшення тарифів на електроенергію. Як наслідок - вимивання обігових коштів, подорожчання промислової продукції, а деякі з підприємств були б змушені зупинитися”, - зазначив заступник голови ФРУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня НКРЕ прийняла рішення створити робочу групу для доопрацювання своєї постанови «Про внесення змін до порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги». Про це в ході круглого столу, що проходив в НКРЕ з ініціативи Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), заявив член Комісії Юрій Андрейчук.

На круглому столі в НКРЕ представники ряду українських підприємств виступили з критикою проекту постанови про класи споживачів електроенергії, ухвалення якої, на їх думку, вело до необгрунтованого подорожчання електроенергії.

Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, перестане належати до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу ряд великих українських підприємств. На думку експертів, у результаті тариф на електроенергію для цих підприємств збільшиться майже на 30%.