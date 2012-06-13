Ціна нафти на NYMEХ зросла, на IСE - обвалилася

На нью-йоркській біржі NYMEХ на торгах у вівторок, 12 червня, ціна липневих ф'ючерсів на американську легку нафту зросла на 0,62 дол. Таким чином, її вартість склала 83,32 дол. за барель.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на лондонській біржі IСE за підсумками торгів вівторка знизилася на 0,86 дол. Її ціна склала 97,14 дол. за барель.

Нагадаємо, на світових торгах у понеділок, 11 червня, ціни на нафту впали на тлі ситуації в єврозоні.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,40 долара - до 82,70 долара за барель.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) впала на 1,47 долара - до 98,00 долара за барель.