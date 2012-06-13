Країни СНД розроблять пропозиції про екологічну політику в атомній енергетиці

Мінськ. У країнах СНД буде розроблено пропозиції щодо екологічної політики у галузі атомної енергетики.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістів начальник відділу зі співпраці у сфері попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету СНД Олександр Козлов.

Протягом двох днів у Виконкомі СНД експерти обговорюватимуть проект плану основних заходів Року екологічної культури і охорони навколишнього середовища, яким планується оголосити в Співдружності 2013 рік.

«Заходи Року екологічної культури і охорони навколишнього середовища стосуватимуться усіх країн СНД. Локально, стосовно конкретної держави, проблема енергетичної безпеки не розглядається», - відзначив О.Козлов.

За інформацією прес-служби Виконкому СНД, проект плану складається з чотирьох розділів: організаційно-правові заходи, спільні організаційно-практичні заходи, інформаційні заходи і механізм контролю. Свої пропозиції до документу подали Вірменія, Білорусь, Киргизія, Росія, Таджикистан, Україна і Виконком СНД.

«Серед них – ухвалення концепції співпраці у сфері використання відновлювальних джерел енергії, розробка пропозицій щодо екологічної політики країн Співдружності у сфері використання атомної енергії в мирних цілях», - розповіли у прес-службі Виконкому СНД.

Окрім цього, до плану пропонується включити проведення VI Невського міжнародного екологічного конгресу і XI Міжнародного форуму з промислової безпеки у Санкт-Петербурзі, Міжнародного екологічного форуму «Середовище для України», молодіжної наукової конференції «Проблеми навколишнього середовища і виділення груп ризику серед населення» в Єревані, міжнародної наукової конференції «Сахаровські читання 2013 року: екологічні проблеми XXI століття» і міжнародної студентської олімпіади держав – учасниць Співдружності «Екологічна безпека» в Мінську, екокультурного фестивалю в рамках СНД «Молодь по Великому шовковому шляху» і Міжнародного форуму зі збереження сніжного барса у Бішкеку, інші заходи.

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