Україна до 2030 року збільшить видобуток вугілля до 115 млн. тонн - Енергетична стратегія

Україна може збільшити видобуток вугілля до 115 млн. т на рік, а вугільна галузь може стати беззбитковою і бездотаційною. Про це йдеться в обнародуваному проекті оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з документом, основними необхідними кроками щодо реформування вугільної галузі є: термінове створення умов для залучення приватних інвестицій в галузь шляхом приватизації вугільних підприємств і застосування механізмів державно-приватного партнерства; модернізація шахтного фонду приватними інвесторами і оптимізація системи управління; вдосконалення механізму державної підтримки галузі шляхом поетапного припинення субсидування операційних витрат державних шахт разом зі збільшенням фінансування на працевлаштування і соціальну підтримку працівників; лібералізація ринку вугілля.

При цьому наголошується, що в процесі лібералізації вугільного ринку має забезпечуватися перехід до торгівлі на електронних біржових майданчиках.

Для збільшення обсягів видобутку вугілля і підвищення рентабельності пропонується, зокрема, модернізувати економічно привабливі шахти за рахунок залучення приватних інвестицій, консервувати або закривати неперспективні шахти, а також розробляти і освоювати нові запаси вугілля.

У документі зазначається, що Україна має значні запаси бурого вугілля і необхідно розглянути можливості реалізації пілотних проектів з його використанням. Крім того, перспективним є питання комплексного використання вугледобувних родовищ (видобуток разом із вугіллям метану вугільних пластів).

Згідно з документом, прогнозні запаси вугілля в Україні становлять 117,5 млрд тонн, зокрема розвідані запаси - 56 млрд тонн.

Нагадаємо, вугледобувні підприємства України в 2011 р. збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн. тонн, порівняно з 2010 р. – до 81,859 млн. тонн. Цього року очікується збільшення обсягу видобутку вугілля в Україні до 85 млн. тонн.

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