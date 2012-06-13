Бойко: перевірку «Укрнафти» повинна проводити Держфінінспекція, а не Міненерговугілля

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко вважає за доцільне, щоб перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» проводило КРУ (в даний час реорганізовано в Державну фінансову інспекцію).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Я запропонував би, щоб КРУ перевіряло, а не міністерство», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він відзначив, що на даний момент про можливість зміни керівництва «Укрнафти» не йдеться.

«Ми його тільки змінили (керівництво). У нього динаміка непогана. У всякому разі, зупинили падіння», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, що питання про результати перевірки фінансово-господарської діяльності «Укрнафти», яку мало проводити Міністерство енергетики і вугільної промисловості, виносилося на засідання Кабінету міністрів 6 і 13 червня, проте так і не було розглянуто.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На неї припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістью інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать 563 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

У 2011 році «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 17,6% порівняно з 2010 роком – до 2,182 млрд грн.