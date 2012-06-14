Ціна нафти пішла вгору на очікуваннях рішення ОПЕК щодо квот

На світових торгах у четвер, 14 червня, ціна нафти зростає на очікуванні рішення ОПЕК щодо квот на нафтовидобуток.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже підвищилася на 0,34 долара, або на 0,41%, - до 82,96 долара за барель.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,54 долара, або на 0,54%, - до 97,67 долара за барель.

Напередодні ціни на нафту знизилися на 0,1-0,7 долара на тлі статданих зі США.

Учасники торгів очыкують, що ОПЕК ніяких змін за квотами не прийме на тлі значного обсягу пропозиції нафти на ринках. В даний час квота становить 30 мільйонів барелів на добу, передає Bloomberg.