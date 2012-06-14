Венесуела - світовий лідер за доведеними запасами нафти. Обігнала Саудівську Аравію

Венесуела визнана володарем найбільших доведених запасів нафти серед країн світу, обігнавши Саудівську Аравію, наголошують у щорічному «Статистичному огляді світової енергетики» (Statistical Review of World Energy) BP.

За даними ВР, на кінець 2011 року доведені запаси нафти у Венесуелі склали 296,5 мільярда барелів, або близько 18% загальносвітових запасів. Запаси нафти в Саудівській Аравії в кінці минулого року перебували на позначці 265,4 мільярда барелів (16% загальносвітових).

На початку поточного тижня президент Венесуели Уго Чавес пообіцяв у разі свого переобрання на виборах у жовтні наростити більш ніж у два рази видобуток нафти в країні. До 2019 році, як розраховує Чавес, вона може збільшитися до шести мільйонів барелів на добу.

На третьому місці в світі за доведеними нафтовим запасам знаходиться Канада з 175,2 мільярдами барелів (11% загальносвітового показника). Росія, за підрахунками ВР, має в своєму розпорядженні запаси в 88,2 мільярда барелів (5,3% загальносвітових) і, як і раніше, є найбільшим у світі виробником нафти.

Сукупні запаси нафти в світі за підсумками минулого року зросли на 1,9% до 1,65 трильйона барелів. При цьому провідним регіоном за обсягом запасів сировини залишається Близький Схід з часткою в 48,1% (795 млрд барелів).

Нагадаємо, Венесуела наполягає на тому, що ціни на нафту на світових ринках повинні бути не нижче 100 дол. за барель, в іншому випадку виникає загроза стійкості нафтовидобутку.