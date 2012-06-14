Розмір плати за держекспертизу з енергозбереження встановлюватиме уряд

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про енергозбереження» щодо оплати державної експертизи з енергозбереження».

По це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений парламентом 24 травня.

Закон передбачає, що державна експертиза з енергозбереження проводиться на платній основі. Розмір плати за проведення державної експертизи з енергозбереження встановлюється Кабінетом міністрів України.

Державна експертиза з енергозбереження проводиться органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.