Суд відхилив у четвер, 14 червня, позов Стівена Болдуіна до Кевіна Костнера на 17 млн ​​доларів, в якому один звинувачував іншого в шахрайстві з цінними паперами компанії, де обидва вони були інвесторами, повідомляє Reuters.

У розпорядженні спільного підприємства акторів була наукова розробка, що дозволяє очищати воду від забруднення нафтою.

Вона не приносила прибуток до тих пір, поки не сталася аварія з нафтовою платформою BP в Мексиканській затоці. Болдуін в позові стверджував, що Костнер - ще до аварії - обманом переконав його продати свою частку, а сам потім збагатився на контракті з BP, який у результаті приніс їх компанії 54 млн дол.

У результаті Болдуін отримав за свою частку тільки 500 тис. дол., хоча міг би стати володарем мільйонів доларів, стверджує актор в позовній заяві.

Присяжним знадобилося лише 2 години, щоб винести вердикт на користь Костнера.