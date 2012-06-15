Ціна нафти продовжила зростання на очікуваннях рішення ФРС США

На світових торгах у п'ятницю, 15 червня, ціна нафти продовжила зростання на тлі очікування заходів з боку Федеральної резервної системи США для підтримки національної економіки.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,76 долара, або на 0,91%, - до 84,67 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,88 долара, або на 0,91%, - до 98,05 долара за барель.

В центрі уваги інвесторів в п'ятницю виявився ряд статданих зі США. Зокрема, число первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 9 червня, зросло на 6 тисяч і склало 386 тисяч, при цьому кількість первинних заявок за попередній тиждень була переглянута у бік підвищення - до 380 тисяч зі 377 тисяч.

Крім того, Мінторг США повідомив, що річна інфляція в країні в травні сповільнилася до 1,7% з 2,3% в квітні, а в місячному вираженні споживчі ціни в минулому місяці скоротилися на 0,3%, що є першим за два роки і найбільшим зниженням за останні 3,5 роки.

Крім того, учасники торгів звернули увагу на рішення ОПЕК залишити квоти на нафтовидобуток без змін, проте генеральний секретар картелю Абдалла Салем Ель-Бадрі сказав, що, можливо, в майбутньому країнам-членам ОПЕК доведеться знизити нафтовидобуток на 1,6 мільйона барелів на день з поточного показника в 30 мільйонів барелів, повідомляє Bloomberg.