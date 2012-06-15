На шахтах ДТЕК «Ровенькиантрацит» відновлено електропостачання й видобуток вугілля

11:20, 15 червня 2012
Енергетика
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У Луганській області на шахтах ДТЕК «Ровенькиантрацит», які були знеструмлені внаслідок пожежі 13 червня, відновлено електропостачання й видобуток вугілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», електропостачання відновлено вчора ввечері 14 червня.

Попередній висновок про причину пожежі, який зробила спеціальна комісія, - виробничий брак кабельної продукції, якою було укомплектовано ЗРУ-35 кВ

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області через пожежу на електропідстанції вночі 12 червня було знеструмлено місто Ровеньки (65 тисяч жителів), ще 5 населених пунктів і об'єкти ДТЕК «Ровенькиантрацит»: шахта ім. Космонавтів, де на момент пригоди під землею перебував 191 гірник, шахта «81-а Київська» (127 гірників), шахта «Ровеньківська» (115 гірників), шахта «Дзержинська» (на момент пригоди під землею перебували 173 гірники). Всі вони були виведені на поверхню. Постраждалих немає.

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