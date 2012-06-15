Азаров вважає, що Україні необхідно реанімувати старі газові свердловини

Україні необхідно реанімувати старі газові свердловини.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив під час відкриття Червонодонецької дотискуючої компресорної станції ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на Харківщині.

За його словами, старі технології дозволяли видобувати з газоносних родовищ близько 30% газу. М.Азаров підкреслив, що новітні дотискуючі компресорні станції дозволяють збільшити об’єми видобутку газу.

«Близько 70% газу ще є. Наше завдання - реанімувати старі свердловини», - сказав М.Азаров.

Він додав, що для забезпечення енергетичної незалежності України влада продовжить розвивати газовидобувну галузь. Зокрема, за словами М.Азарова, цього року розпочнеться буріння свердловини на морському шельфі.