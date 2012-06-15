«Укртрансгаз» і «Укргазвидобування» трансформовано у ПАТ

«Укртрансгаз» і «Укргазвидобування» трансформовані з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України» в публічні акціонерні товариства.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН на брифінгу після відкриття Червонодонецької компресорної станції на Шебелинському родовищі газу, сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено в зв'язку з приєднанням України до Європейської енергетичної хартії. «Є таке рішення. Воно викликане тим, що ми приєдналися до Енергетичної європейської хартії й будуємо свою систему транспортування, видобутку й розподілу газу відповідно до цієї енергетичної хартії», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Україна є повноправним членом Енергетичної співдружності з 1 лютого 2011 року.

12 травня ц.р. набув чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, ділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснюють діяльність із транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно з метою й на виконання зобов'язань, узятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності».