Мер Кременчука звинувачує «Полтаваобленерго» у зриві підготовки міста до зими

ПАТ «Полтаваобленерго», яке орендує Кременчуцьку ТЕЦ, зриває підготовку міста до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав мер Кременчука Полтавської області Олег Бабаєв сьогодні на нараді в мерії.

За його словами, підприємство для випробування тепломереж розрило в центрі міста вулиці Свердлова і Пролетарської, проте на цьому вся підготовка до зими завершилася.

«Зараз роботи не ведуться взагалі. Вже не говорю про внутрішньоквартальні ремонти і ремонти електромереж. Необхідно вживати більш суворі заходи, щоб змусити «Полтаваобленерго» виконувати свої зобов'язання. Ми написали листа міністру енергетики і просимо його втрутитися в ситуацію, що склалася», - сказав О.Бабаєв.

Він також повідомив, що в Кременчуку у працівників «Полтаваобленерго» немає необхідного для ремонтів запасу матеріалів, відсутнє фінансування робіт.

Як повідомлялося, Кременчуцька ТЕЦ узята в оренду ПАТ «Полтаваобленерго». ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою значну частину міста.