Кабмін випустить ОВДП на 1 млрд грн для добудови Дністровської ГАЕС

Кабінет міністрів України планує випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1 млрд грн з подальшим придбанням їх в держвласність для обміну на акції додаткової емісії ПАТ «Укргідроенерго». Це передбачено урядовим законопроектом "Про внесення змін до Закону про Державний бюджет України на 2012 р.", зареєстрованому у Верховній Раді (№ 10612 від 14 червня)

Як сказано у пояснювальний записці до даного законопроекту, одержані від розміщення ОВДП кошти планується направити на фінансування проекту «Укргідроенерго» на завершення в 2013 р. будівництва першої черги Дністровської ГАЕС. Наголошується, що це буде можливе лише за умови забезпечення в 2012 р. фінансування будівництва обсягом не менш як 1,9 млрд грн. На даний час фінансовим планом «Укргідроенерго» передбачено фінансування будівництва Дністровської ГАЕС лише обсягом 650 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» створено на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністргідроенерго». Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ «Укргідроенерго» належать державі в особі НАК «Енергетична компанія України».

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