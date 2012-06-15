Вартість української ГТС стане відома до 1 серпня

Вартість української газотранспортної системи назве міжнародна компанія - оцінювач до 1 серпня.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН після відкриття Червонодонецької компресорної станції на Шебелинському родовищі в Харківській області сказав керівник НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін.

«Ми обрали міжнародного оцінювача, який має свої канони, в які ми не втручаємося. Нам найважливіше, щоб ця оцінка була об`єктивною і реальною. Виходячи з цієї оцінки, ми будуватимемо відносини», - сказав Є.Бакулін.

Він відзначив, що вартість ГТС до проведення засідання Українсько-Російської державної комісії наприкінці липня навряд чи стане відомою. «Наперед ми не говоритимемо, щоб потім не було жодних пересудів. Можливо, якщо оцінювачі скажуть якусь попередню суму, ми її оприлюднимо», - відзначив Є.Бакулін.

«Я думаю, що оцінка ГТС ніяк не вплине на хід переговорів», - сказав керівник НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

«Бейкер Тіллі Україна» має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об`єктів інфраструктури, до 1 серпня 2012 року.