Азаров: запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко
Українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відкриття Червонодонецької компресорної станції на Шебелінському родовищі в Харківській області заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
За його словами, це стимулюватиме відродження вітчизняної нафтопереробки. Щоб запустити власну нафтопереробку, потрібно захистити наших нафтопереробників від напливу імпортних нафтопродуктів», - сказав М.Азаров.
Він наголосив, що через нерентабельність зупинили свою діяльність 5 із 7 українських нафтопереробних заводів, інші два працюють з перебоями. «Чому вони стоять? Тому що наші друзі в Росії встановили таке вивізне мито на нафту, яке вкупі з ціною нафти робить при нинішніх цінах на заправках нерентабельною переробку нафти», - сказав М.Азаров.
Крім того, за словами прем'єра, українські НПЗ потребують глибокої реконструкції і модернізації, оскільки вони не можуть конкурувати з привізними нафтопродуктами.
На думку М.Азарова, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Крім того, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане із запровадженням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підвищення цін на нафтопродукти».