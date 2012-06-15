«Енергоатом» залучить у «ВТБ Банку» кредит на 30 млн. дол.
ДП «НАЕК «Енергоатом» відібрало ПАТ «ВТБ Банк» для залучення кредиту на суму 30 млн. дол., сказано у повідомленні підприємства про акцепт конкурсної пропозиції, розміщений на веб-порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, ціна пропозиції становить 3,24 млн. дол., дата акцепту - 12 червня, кінцевий термін підписання угоди — 12 липня.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатувальної організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.
Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) володіє 99,9737% акцій ПАТ «ВТБ Банк».