«Енергоатом» залучить у «ВТБ Банку» кредит на 30 млн. дол.

ДП «НАЕК «Енергоатом» відібрало ПАТ «ВТБ Банк» для залучення кредиту на суму 30 млн. дол., сказано у повідомленні підприємства про акцепт конкурсної пропозиції, розміщений на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ціна пропозиції становить 3,24 млн. дол., дата акцепту - 12 червня, кінцевий термін підписання угоди — 12 липня.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатувальної організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) володіє 99,9737% акцій ПАТ «ВТБ Банк».