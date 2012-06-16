У Японії вирішили перезапустити 2 із 50 ядерних реакторів, зупинених через аварію на «Фукусімі»

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіко Нода розпорядився запустити два із 50 ядерних реакторів країни, зупинених у зв’язку з аварією на АЕС «Фукусіма-Даїчі» минулого року.

Про це повідомляє радіо "Свобода".

Раніше Й.Нода заявляв про необхідність не допустити перебоїв у забезпеченні електроенергії, які можуть виникнути у зв’язку зі зростанням споживання в літній сезон. За рішенням уряду, мають перезапустити два реактори на атомній електростанції поблизу Кіото.

Як повідомлялося, у березні 2011 року в результаті потужного землетрусу і цунамі, що стався після цього, на АЕС "Фукусіма-1" вийшла з ладу система охолоджування реакторів і басейнів з відпрацьованим ядерним паливом. Це викликало розплавлення палива у трьох реакторах. Вибухи водню, що сталися у перші години і дні після аварії, порушили герметичність енергоблоків, після чого радіоактивні елементи потрапили в атмосферу і воду. Із 20-30-кілометрової зони від станції були евакуйовані 140 тис. людей.

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