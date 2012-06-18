Зайти на ринок видобутку Росії можливо лише у разі обміну стратегічними об'єктами – «Газпром»

Москва. Зайти на ринок видобутку Російської Федерації можливо лише у разі обміну стратегічними об'єктами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв.

«У нас принцип участі іноземних компаній у проектах видобутку не змінився. Він дуже зрозумілий і простий – ми ні для кого дверей не закриваємо, але входження у видобуток тільки у разі обміну активами за двома простими принципами: активи з іноземного боку повинні мати стратегічне значення, що не поступається стратегічному значенню наших видобувних активів, друге – цей розмін має здійснюватися на еквівалентній економічній базі», - сказав О.Медведєв.

Він також повідомив, що «Газпром» з боку іноземних партнерів часто зустрічає економічні передумови, які важко узгодити. За його словами, це стосується ставки дисконтування, прогнозів на ціни на нафту і газ.

О.Медведєв зазначив, що у «Газпрому» були успішні угоди в минулому і не виключено, що вони будуть в майбутньому.

«Будь то японці, китайці, корейці, хто завгодно. Цей принцип синергетичного ефекту він можливий, і добитися його можливо лише у разі, якщо не буде фіги в кишені», - сказав він.

«Ми не палаємо бажанням когось залучити до наших проектів видобутку – у нас є все, щоб робити ці проекти самостійно. У нас є і технології, й гроші, й люди, але у разі, коли може бути досягнуто додатковий ефект від такої співпраці та залучено ще інші активи, що перебувають за кордоном, і це буде зроблено справедливо і взаємовигідно, це можливо. Для цього потрібно бути хорошим партнером і не сидіти як на собака на сіні», - сказав О.Медведєв, відповідаючи на питання, як «Газпром» ставиться до входження Китаю в проекти видобутку в РФ.