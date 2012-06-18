Варшава. Одна з найбільших у світі нафтогазових компаній американська Exxon Mobil Corp відмовилася від видобування сланцевого газу в Польщі після того, як не виявила достатніх запасів цього палива в двох родовищах, де провела пробне буріння.

Про це пише в понеділок польська Gazeta Wyborcza, зазначаючи, що відмова американської компанії негативно вплине на перспективи видобування сланцевого газу в Польщі, завдяки якому країна розраховувала зменшити залежність від постачань "блакитного палива" з Російської Федерації.

Газета повідомила, що Exxon Mobil Corp одержала 6 з виданих більше 100 ліцензій на пошук і видобування сланцевого газу на польських родовищах у 2009-2010 році.

"Ми не одержали постійного комерційного обсягу вуглеводнів", - сказав виданню представник компанії в Польщі.

Він підкреслив, що компанія вирішила не продовжувати пробного буріння, відмовившись від цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року польський Державний інститут геології (PIG) оприлюднив свої дослідження запасів сланцевого газу в Польщі, які виявилися в кілька разів меншими, ніж раніше прогнозувало Управління енергетичної інформації США - близько 5,3 трильйонів кубометрів.

Польські фахівці оцінили запаси максимум у 1,9 млрд кубометрів, а ті, які можна видобути - від 350 до 770 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Польща минулого року спожила близько 14,5 млрд кубометрів газу, 75% якого імпортувала.

Польський уряд планував розпочати промисловий видобуток сланцевого газу, що дозволило б знизити залежність від постачань російського газу, що дедалі дорожчає, з 2014 року.