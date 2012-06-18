Виробництво електроенергії в січні-травні зросло на 3,2% – до 85,3 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Україні в січні-травні 2012 року зросло у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 3,2% - до 85,3 млрд кВт/год., повідомила Державна служба статистики.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії знаходиться на рівні 45%, за п'ять перших місяців 2012 року збільшили виробництво електроенергії на 3,6% - до 38,6 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 4,6% - до 41,4 млрд кВт/год., а гідроелектростанції скоротили обсяг генерації на 11,2%, до 5,1 млрд кВт/год.

У травні загальний обсяг виробництва електроенергії в країні скоротився у порівнянні з попереднім місяцем на 2,3% - до 14,8 млрд кВт/год. При цьому у порівнянні з травнем 2011 року обсяг генерації минулого місяця зріс на 4,8%.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2012 році збільшити виробництво електроенергії у порівнняні з попереднім роком на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2%, до 193,8 млрд кВт/год.