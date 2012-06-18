Посли країн ЄС відкрили в Києві тиждень сталої енергетики

Посли низки країн ЄС відкрили в Києві Європейський тиждень сталої енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра сказав під час відкриття, що в Україні триває дискусія щодо того, що треба зробити для зменшення вартості російського газу, що певним чином відбилося на відносинах між Україною і ЄС.

Як зазначив Ж.Тейшейра, українській стороні треба приділити окрему увагу питанню як найскоріше та найефективніше використовувати альтернативні енергетичні джерела, оскільки Україна належить до держав з великими енергозатратами.

На переконання Ж.Тейшейри, в цьому питанні, насамперед, Україна має приділити увагу зміні ментальності громадян, зокрема, в питанні економного ставлення до енергозбереження.

В контексті сказаного, голова представництва ЄС зауважив, що в Україні є багато джерел, багато способів використання енергії, але всі вони ще не в повній мірі використовуються.

Після офіційної частини церемонії відкриття Європейського тижня сталої енергетики, представники країн ЄС в Україні продемонстрували присутнім спроможність так званих «геліоконцентраторів» в частині приготування їжі.