ЄС не брав участі у підготовці газових угод між Україною і РФ в 2009 році - Тейшейра

Європейський Союз не брав участі у процесі підготовки газових угод між Україною і Російською Федерацією в 2009 році.

Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра на брифінгу, коментуючи на прохання УНІАН заяву євродепутата Ребеки Хармс про те, що контракти проходили експертизу Європейського співтовариства.

«Європейський Союз не раз говорив про те, що в період кризи договори були укладені між такими сторонами, як Україна і Росія, і в цьому процесі Європейський Союз жодним чином не брав участі», - сказав Ж.Тейшейра.

При цьому він відзначив, що в ЄС вітали факт підписання даних документів.

«Єдине, що прозвучало з вуст представників Євросоюзу – що вони вітали розв'язання кризи на той момент», - сказав Ж.Тейшейра.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня депутат Європейського парламенту Ребека Хармс на брифінгу в Харкові заявила, що газові угоди України з Росією, за які була осуджена екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, до підписання пройшли експертизу Європейського співтовариства.

За її словами, до підписання газових угод були проведені необхідні консультації.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.