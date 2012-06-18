ExxonMobil могла відмовитися від пошуку сланцевого газу в Польщі через проекти у РФ

Варшава. Найбільша у світі приватна нафтогазова компанія ExxonMobil могла відмовитися від пошуку сланцевого газу в Польщі через реалізовувані компанією проекти в Російській Федерації, яка є практично монопольним постачальником "блакитного палива" для польських споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив у понеділок заступник голови польського уряду Вальдемар Павляк.

"Рішення Exxon ми приймаємо з розумінням. Відомо, що він реалізує великі проекти в Росії. Було б дивним, якби робив такий шпагат, і ще тут "тренував" сланцевий газ", - сказав віце-прем'єр, якого цитують польські ЗМІ.

Він відзначив, що американська компанія, яка одержала минулого року понад 40 млрд доларів чистого прибутку при майже 500 млрд доларів доходів, може відмовитися від наданих їй ліцензій на пошук сланцевого газу в Польщі або перепродати їх.

В.Павляк підкреслив, що пошуками сланцевого газу продовжать займатися в країні, серед інших компаній, американська Chevron і польська національна нафтогазова компанія PGNiG, яка вже працює над створенням консорціуму з видобутку цього палива в промислових масштабах.

Прес-секретар міністерства екології Польщі Магда Сікорська повідомила УНІАН, що ExxonMobil формально ще не подала документів, які дозволять "погасити" видані їй ліцензії, відзначивши, що, окрім американської компанії, ще одна фірма подала таку заявку на анулювання частини ліцензій, що належать їй.

Співбесідник агентства відзначила, що польські власті не чекають масових відмов від пошуку сланцевого газу в Польщі після рішення американської компанії.

"Пошук вуглеців - це ризикова діяльність, і ми розуміємо, що трапляються такі ситуації, коли інвестор вирішує відмовитися на користь більш перспективних. Це нормально", - сказала вона.

За даними польського міністерства екології, на початок червня 18 компаній, що одержали, зокрема, через дочірні фірми 110 ліцензій на пошук сланцевого газу в Польщі, провели вже 21 пробних бурінь з близько 250 запланованих до 2017 року, перше з яких реалізоване в червні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польська Gazeta Wyborcza повідомила про відмову ExxonMobil від пошуку сланцевого газу у польських родовищах через слабкі результати пробного буріння по двох з шести ліцензій, що належать їй, які, за її оцінками, не дозволять вести промисловий видобуток палива.

Низка польських ЗМІ відзначає, що ExxonMobil у квітні поточного року домовилася з російською компанією “Роснефть” про співпрацю у видобутку газу в Арктиці, Західному Сибіру, в регіоні Чорного моря, а також у США і Канаді, оцінивши спільні інвестиції в близько 500 млрд доларів.

Довідка УНІАН. Польща, яка щорічно споживає близько 14 млрд кубометрів газу, дві третини імпортує - практично повністю з Росії, залежність від якої влади розраховують зменшити завдяки промисловому видобутку сланцевого газу з 2014 року і запуску LPG терміналу на узбережжі Балтійського моря з 2017 року.

У березні польські експерти оцінили запаси сланцевого газу в Польщі від близько 350 до 770 млрд кубометрів, тоді як раніше Управління енергетичної інформації США оцінювало запаси в 5,3 трильйона кубометрів.

Серед компаній, які одержали ліцензії на пошук сланцевого газу, також американська Marathon oil, італійська ENI і найбільші польські нафтові компанії Orlen і Lotos.