На торгах у Нью-Йорку ціна нафти падає на тлі ситуації в Іспанії

На світових торгах у вівторок, 19 червня, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на тлі ситуації в Іспанії, а також прогнозів щодо запасів сировини в США.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,18 долара, або на 0,22%, - до 83,09 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,06 долара, або на 0,06%, - до 96,11 долара за барель.

Напередодні прибутковість боргових цінних паперів Іспанії з терміном погашення в 2022 році досягла рекордно високої позначки - 7,29%, що негайно призвело до зростання побоювань за економіку країни, передає Bloomberg.

Крім того, на динаміку котирувань "чорного золота" впливають також переговори в Москві між "шісткою" і Іраном щодо ядерної програми країни. Як стало відомо напередодні, вони можуть тривати три дні. При цьому заступник секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Багіров заявив, що Іран вважає нелегітимним прийняття будь-яких резолюцій проти нього.

Незначну підтримку ринку надають прогнози аналітиків щодо динаміки запасів сировини на оптових складах США за тиждень.