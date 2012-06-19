В Україні впровадять єдину систему моніторингу за використанням паливно-енергетичних ресурсів

14:36, 19 червня 2012
Енергетика
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Верховна Рада прийняла за основу проект закону «Про основні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 316 народних депутатів з 417, зареєстрованих у сесійній залі.

Під сферу дії цього закону, в разі його ухвалення, підпадають фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють видобування, виробництво, перетворення, транспортування, зберігання, постачання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг; центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють споживання і оплату паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг; юридичні особи, які здійснюють збір та обробку платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги тощо.

Основними завданнями ЄДСМ є забезпечення органів державної влади, суб’єктів господарювання та споживачів об’єктивною і достовірною інформацією про обсяги видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, що дозволить здійснити оцінку реального стану економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки і визначити шляхи їх зміцнення; забезпечення прозорих умов та правил функціонування ринку паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг; забезпечення формування економічно обґрунтованих цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, а також оплати за них відповідно до фактично наданих обсягів та якісних характеристик тощо.

Основними функціями ЄДСМ є забезпечення збору та реєстрації інформації про видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у натуральних показниках; збору та реєстрації фінансово-економічної інформації, пов’язаної з видобуванням, виробленням, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, постачанням, споживанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у вартісних показниках; додатковими інформаційними ресурсами процесу формування енергетичних балансів по усім існуючим показникам паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг та зведення повного енергетичного балансу України, у тому числі на регіональних, територіальних, галузевих і темпоральних рівнях тощо.

ЄДСМ впроваджуватиметься на території України. Впровадження ЄДСМ забезпечуватиметься Уповноваженим органом у відповідності до затвердженого Регламенту ЄДСМ.

Впровадження і функціонування ЄДСМ здійснюватиметься спеціалізованим державним підприємством разом із науково-дослідною установою, визначеною Уповноваженим органом на конкурсній основі.

Згідно з законопроектом, спеціалізоване державне підприємство є державним замовником ЄДСМ та відповідає за її надійну експлуатацію. Впровадження і функціонування ЄДСМ здійснюється на засадах державно-приватного партнерства, інвестицій, наданих спеціалізованому державному підприємству на впровадження та функціонування ЄДСМ, фінансових надходжень від функціонування ЄДСМ та інших надходжень, які не заборонені законами України.

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