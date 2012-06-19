Депутати дозволили уряду випустити ОВДП на 1 млрд. грн для добудови Дністровської ГАЕС

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 255 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено надати Кабінету міністрів право здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 «Фінансування Державного бюджету України на 2012 рік» до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» у сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

У пояснювальній записці до закону зазначається, що додаткове бюджетне фінансування дозволить завершити у 2013 році будівництво першої черги Дністровської ГАЕС.

Також Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства». За ухвалення даного рішення проголосували 255 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни, якими дозволяється оплата акцій публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» державними облігаціями України.