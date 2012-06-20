Ціна нафти падає на статданих із США

На світових торгах в середу, 20 червня, ціна нафти падає на даних Американського інституту нафти (API) щодо запасів сировини в США.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,12 долара, або на 0,14%, - до 83,91 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,01 долара, або на 0,01%, - до 95,75 долара за барель.

За даними API, запаси нафти на оптових складах США знизилися за тиждень на 550 000 барелів, хоча аналітики очікували зменшення показника на 1,3 мільйона барелів. На думку аналітиків, зростання цін можливе після рішень ФРС, хоча цьому будуть перешкоджати високі показники прибутковості іспанських держоблігацій, передає Bloomberg.