Франція наполягає на введенні з 1 липня ембарго на поставки нафти з Ірану

Глава МЗС Франції Лоран Фабіус вважає за необхідне ввести з 1 липня ембарго на імпорт в ЄС іранської нафти і закликає посилити санкції, поки Тегеран не почне "серйозні" переговори.

"Необхідно посилити тиск на Іран, повноцінно застосувавши з 1 липня нафтове ембарго з боку ЄС, рішення про яке було прийнято в січні. Санкції будуть посилюватися у міру того, як Іран відмовлятиметься від серйозних переговорів", - йдеться в заяві глави французького МЗС.

Переговори по іранському атому проходили в Москві в понеділок і у вівторок. З боку міжнародних посередників головним переговірником виступала глава дипломатії ЄС Кетрін Ештон, з іранської сторони - секретар Вищої ради нацбезпеки Саїд Джалілі. Росію - заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

На думку глави французького МЗС, "відповіді Ірану на пропозиції шістки підтвердили значні розбіжності між позиціями сторін і наполегливе прагнення Ірану закріпити за собою право на збагачення урану і домогтися зняття санкцій".

США, ряд інших країн Заходу і Ізраїль підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його атомна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.

В даний час відносно Ірану діють чотири санкційні резолюції Ради Безпеки ООН, передає РІА Новости.