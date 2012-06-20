На Черкащині через аварію 120 приватних житлових будинків залишились без газопостачання
10:02, 20 червня 2012Енергетика
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У місті Монастирище Черкаської області 120 приватних житлових будинків залишились без газопостачання через пошкодження газопроводу під час проведення земляних робіт комунальниками.
Як кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, було пошкоджено поліетиленовий розподільчий газопровід діаметром 75 мм.
Аварійною газовою службою міста виконуються роботи з відновлення газопостачання.
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