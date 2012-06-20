У «Газпромі» заявляють, що переговори щодо перегляду цін на газ з Україною не ведуться

Москва. Переговори стосовно перегляду цін на газ з Україною не ведуться.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв.

«У нас переговори щодо перегляду цін (на газ) з Україною зараз не ведуться. У нас є консультації за контрактом, але ніяких офіційних переговорів стосовно перегляду цін ми не ведемо», - сказав О.Медведєв.

Нагадаємо, Україна тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.