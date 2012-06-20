Газпром розрахував, скільки Україна придбає газу та що буде з ГТС

«Газпром» розраховує, що Україна придбає цього року 40 млрд куб. м газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв.

«Україна зараз активно веде закачування газу в свої ПСГ», - сказав він, зазначивши, що за підсумками 2012 року Україна вийде на закупівлю 40 млрд куб. м, що передбачено контрактами.

«Це контрактне зобов'язання», - сказав О.Медведєв, відповідаючи на питання, чи планує на сьогодні «Газпром» продати 40 млрд куб. м.

За його словами, під час холодів Україна споживає газ на рівні 64 млрд куб. м, що в цілому по року приведе до контрактних показників.

«До України надійде не менш як або близько 40 млрд куб. м», - наголосив він.

Відповідаючи на питання УНІАН, чи буде «Газпром» застосовувати штрафні санкції за недобір, О.Медведєв сказав: «Виконання умов «бери або плати» не є на газовому ринку штрафними санкціями. Є особливості в нашому українському контракті, але я думаю, що з урахуванням тої ситуації, яка складається щодо закачування, Україна буде в змозі виконати свої зобов'язання з «take or pay».

При цьому він повідомив, що контрактні зобов'язання України в 2011 році виконано в повному обсягу.

За його словами, у «Газпромі» сподіваються, що буде знайдено взаємовигідне рішення з управління ГТС України

«Тема української ГТС у всіх на вустах, і я не погоджуся з формулюванням «придбання контролю» над українською ГТС», - сказав О.Медведєв.

За його словами, тут «Газпром» стикається з проблемами, які за межами компетенції економічних суб'єктів.

«Сподіваюся, що економічний розум запанує і рішення взаємовигідне буде знайдено» - сказав заступник голови правління ВАТ "Газпром".

Він відзначив, що «Газпром» ще давно підтримував ідею створення консорціуму з управління української ГТС. За його словами, навіть була створена така організація, куди планувалося залучити німецьких, італійських і французьких партнерів.

«У той час українська сторона, посилаючись на своє законодавство, виключила такий варіант розвитку. Очевидно, що цінність цієї ГТС залежить від обсягу транзиту, який здійснюється через цю ГТС», - сказав він.

О.Медведєв відзначив, що смішно читати в багатотиражних виданнях «таємні думки РФ занапастити ГТС України».

«Ми подали дуже добрий приклад, коли двома етапами стали власниками 100% ГТС Білорусі, і від цього виграла не тільки Білорусь, а й істотно, якщо не зовсім, ліквідовані транзитні ризики», - сказав він.

Нагадаємо, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

7 червня було підписано угоду про надання «Газпромом» авансу у розмірі 2 млрд дол. «Нафтогазу України» за транзит газу.

У НАК «Нафтогаз України» заявили, що використовують 2 млрд дол., одержаних авансом від ВАТ «Газпром» за транзит газу, для створення запасу природного газу в українських ПСГ у рамках підготовки країни до проходження опалювального сезону 2012-2013 років.

15 травня Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

«Ми чекаємо аудиту міжнародної компанії, що зараз працює з українською ГТС і здійснює її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії та Європи – залишається», - сказав В.Янукович.

Переможцем конкурсу з оцінювання вартості активів української ГТС стала «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ). Компанія має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, до 1 серпня 2012 року.