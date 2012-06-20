Cadogan у союзі з Eni планує розширити нафтогазовий бізнес в Україні

Британська компанія Cadogan Petroleum («Кадоган Петролеум») з активами в Україні розраховує, що підписана раніше в червні угода з італійською нафтогазовою компанією Eni дасть змогу розширити діяльність з видобутку вуглеводнів на території України, заявив президент Cadogan Petroleum Бертран де Пальєр.

Минулого тижня Eni повідомила про одержання доступу до перспективного українського ринку сланцевого газу шляхом придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест», яка володіє ліцензією на видобування у Львівському вугільному басейні. «Західгазінвест» підконтрольна Cadogan Petroleum і державному енергохолдингу «Надра України».

«Цей договір (з Eni) визначає тип перспектив для Cadogan. Використовуючи присутність компанії на місцях, було зібрано портфель активів, який є досить привабливим для залучення інвестицій», - наводяться в прес-релізі Cadogan слова Бертрана де Пальєра.

«Ця перспектива з низьким рівнем ризику для Cadogan є можливістю дістати користь з цікавих перспектив сланцевого газу в Україні, які зараз доступні тільки найбільшим світовим нафтогазовим компаніям. Наші досягнення позбавили від ризиків етап розвідки і дадуть нам змогу продовжувати розширення нашої діяльності", - додав президент Cadogan.

Ні італійська, ні британська компанія поки що не називають суми операції. Угода була підписана в рамках договору про співробітництво Cadogan з Eni, підписаного в 2011 році.

Нині «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

Експерти називають Львівський басейн одним з найпривабливіших у Європі для розвідки нетрадиційного газу, оскільки він є продовженням Люблінского басейну в Польщі, який вже привернув значну увагу нафтогазових компаній світу.

Згідно з угодою, Eni одержує контрольний пакет «Західгазінвесту» від учасників спільної діяльності і повинна забезпечити фінансування програми початкової розвідки. Cadogan вже передав спільному підприємству право власності на дві своїх ділянки на заході України – Дебеславецьку і Черемхівську. Після укладення договору Cadogan залишає за собою право власності на 15% «Західгазінвесту».

Договір залежить від виконання ряду попередніх умов, у їх числі отримання дозволу Антимонопольного комітету України впродовж подальших 90 днів.

Cadogan надалі залишається оператором традиційної діяльності на Дебеславецькій і Черемхівській ділянках і залишає за собою результати діяльності на двох названих ділянках.

Як повідомляв УНІАН, у травні Україна, яка ставить мету знизити залежність від дорогого російського газу, вибрала на конкурсі іноземних партнерів з видобутку сланцевого газу. На Олеському родовищі на заході країни ним стане Chevron, а на Юзовському, на сході, - Shell.

За словами міністра екології і природних ресурсів України Едуарда Ставицького, розвідувальне буріння на Юзовській площі розпочнеться у 2013 році, а дослідно-промислова розробка - у 2015 році. Відповідні роботи на Олеській площі планується розпочати у 2014 і 2016 роках відповідно.

За оцінкою міністра, щорічний промисловий видобуток газу на обох площах може досягати 10-15 млрд кубометрів.

На участь у конкурсах подавали заявки 5 транснаціональних компаній, включаючи Eni.

Україна щорічно видобуває близько 20 мільярдів кубометрів газу. Імпорт з Росії цього виду палива в поточному році очікується на рівні 27 мільярдів кубометрів.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. баррелів нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд баррелів нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).