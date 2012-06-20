Уряд затвердив прогнозний газовий баланс на цей рік. Обсяг імпорту менший за розрахунки "Газпрому"

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2012 рік, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» придбає у ВАТ «Газпром» 27 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Ми затвердили баланс, обсяг імпорту - 27 млрд кубів. Газ купуватиме «Нафтогаз», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити цього року закупівлі газу в РФ до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

Сьогодні, 20 червня, заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв заявив, що Україна зараз активно веде закачування газу в ПСГ і за підсумками 2012 року вийде на закупівлю 40 млрд куб. м, що передбачено контрактами.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.