Тестові випробування першої нитки газопроводу «Північний потік» успішно завершено

Москва. Випробування першої нитки газопроводу «Північний потік» успішно завершено.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», сьогодні голова правління Олексій Міллер відвідав компресорну станцію «Портова» — ключовий елемент функціонування газопроводу «Північний потік». Йому був представлено звіт про завершення тестових випробувань першої нитки газопроводу.

«Тестові випробування проводилися відповідно до галузевих стандартів гарантії безпеки і надійності газопроводу. Вони припускали виконання двох основних умов: поставки не менш як 1 млрд куб. м газу впродовж місяця і забезпечення повного навантаження в триденний період», - говориться в повідомленні.

Обидві умови було виконано: з 15 травня по 14 червня 2012 року по першій нитці «Північного потоку» споживачам було поставлено більш як 1,1 млрд куб. м газу, при цьому з 22 по 24 травня перша нитка газопроводу працювала на повному завантаженні (75 млн. куб. м газу на добу), що відповідає проектній потужності 27,5 млрд куб. м на рік.

«Випробування «Північного потоку» пройшли успішно. Це доказ високої надійності газопроводу як нового маршруту поставок російського газу до Європи. Аналогічні випробування другої нитки «Північного потоку» заплановано на майбутнє літо», - сказав О.Міллер.

Він зазначив, що нові маршрути — "це турбота про наших європейських споживачів, це гарантія того, що їхні потреби в газі будуть забезпечені, а енергетична безпека країн ЄС буде неухильно зростати".

Довідка УНІАН. «Північний потік» — принципово новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до побережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить понад 1200 км.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілено таким чином: ВАТ «Газпром» — 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie і GDF Suez — по 9%.

Комерційні поставки газу по першій нитці «Північного потоку» почалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пусконалагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, нитка буде готова до початку поставок газу до Європи.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

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