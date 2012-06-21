Статдані зі США та Китаю обвалили ціну нафти

На світових торгах у четвер, 21 червня, ціна нафти продовжила падіння на тлі різкого зростання запасів сировини на оптових складах у США, а також статданих з Китаю.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 1,1 долара, або на 1,36%, - до 80,34 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,54 долара, або на 0,58%, - до 92,15 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 15 червня, зросли на 2,86 мільйона барелів, або на 0,7%, - до 387,3 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження на 1,3 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Не порадували учасників ринку і новини з Китаю. Попередня оцінка індексу PMI, що відслідковує ділову активність у виробництві, демонструє падіння показника в червні до 48,1 пункту з 48,4 пункту в травні.