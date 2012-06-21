Сьогодні відбудеться черговий раунд газових переговорів Бойка і Міллера – джерело
Сьогодні у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму-2012 відбудеться черговий раунд газових переговорів міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка і голови «Газпрому» Алексія Міллера.
Про УНІАН повідомило поінформоване джерело.
«Сьогодні у рамках форуму пройде зустріч Ю.Бойка з А.Міллером», - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, 19 червня генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв повідомив, що переговори стосовно перегляду цін на газ з Україною не ведуться.
«У нас переговори щодо перегляду цін (на газ) з Україною зараз не ведуться. У нас є консультації за контрактом, але ніяких офіційних переговорів стосовно перегляду цін ми не ведемо», - сказав О.Медведєв.
Попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера пройшла в Москві 21 травня.
Нагадаємо, Україна тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.