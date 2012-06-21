Україна веде переговори з компанією IHS CERA про проведення досліджень у сфері ПЕК

Україна має намір провести низку досліджень у різних галузях паливно-енергетичного комплексу, які дозволили б ефективно використовувати енергоресурси.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості (Міненерговугілля), про це в інтерв'ю американській телепрограмі Platts Energy Week заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Він зазначив, що наразі Україна проводить переговори з компанією IHS CERA і головою компанії, провідним світовим експертом у галузі енергетики, Деніелом Ергіном, про проведення досліджень у сфері ПЕК.

«Ми проводимо переговори з Д. Ергіном щодо проведення подальших досліджень, які показали б нам швидкий шлях до впровадження енергоефективності в нашій економіці», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, експерти IHS CERA презентували модель видобутку газу в Україні до 2035 р. за сценарієм, в якому сучасні технології застосовуються поступово, але всесторонньо. Згідно з висновками експертів, у разі забезпечення достатніх інвестицій у видобуток газу, до 2035 року Україна зможе видобувати 60-70 і більше млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день Україна видобуває близько 20 млрд кубометрів традиційного природного газу і веде роботу з видобутку газу на шельфі Чорного моря, газу щільних порід і метану з вугільних пластів.

Довідка УНІАН. Впродовж 2011-2012 рр. Міненерговугілля України разом із IHS CERA реалізувало ініціативу «Природний газ і енергетичне майбутнє України», яка передбачала проведення семінарів і підсумкової конференції, а також підготовку спеціального дослідження щодо ресурсного потенціалу України у сфері природного газу і шляхів його реалізації.

Остаточна редакція згаданого дослідження була представлена під час круглого столу в травні 2012 року в Міненерговугілля, а англомовна версія була надана учасникам міжнародної конференції CERAWEEK у березні 2012 року в Х'юстоні (США).