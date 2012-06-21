У Херсонській обл. через грозу знеструмлено 19 населених пунктів, пошкоджено газопровід

У Херсонській області в результаті сильних гроз, які пройшли 20 червня, знеструмлено 19 населених пунктів, зірвано дахи з 10 будинків і пошкоджено газопровід

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, через поривчастий і шквальний вітер 20 червня в період з 15:30 до 18:00 було аварійно відключено електропостачання в 19 населених пунктах. Причина: пошкодження повітряних електричних ліній і електричних опор.

Особливо від стихії постраждав Бериславський район, де знеструмлено 5 населених пунктів - смт Козацьке і села Веселе, Варівка, Таврійське, Високе. Пошкоджено лінії електропередач - ВЛ-35 кВт (1 шт), ВЛ-10 кВт (7 шт), ВЛ-0, 4 кВт (35 шт) і 49 трансформаторних підстанцій. Для ліквідації аварії задіяно 4 бригади, 6 одиниць техніки, а також 12 чоловік особового складу РЕС. Електропостачання планується відновити протягом 21-22 червня.

Крім того, у смт Козацьке в результаті сильного вітру і дощу зірвало дахи з 10 будинків. Через падіння даху з одного з житлових будинків пошкоджено 23 м газопроводу і 7 будинків залишилися без газопостачання, а через падіння дерев погнуто газопроводи на 3-х вулицях селища.

Також через пошкодження газопроводу від дерев, що впали, в селі Отрадокам’янка без газопостачання залишилися 8 приватних будинків.

У селі Нова Кубань Великоолександрівського району 20 червня під час грози ударом блискавки пошкоджено стіну приватного будинку. Потерпілих немає. Мешканцям будинку надано допомогу.