Порошенко обговорив із Deutsche Bank участь Німеччини в модернізації ГТС
Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко провів робочу зустріч із головою регіону Центральної та Східної Європи Deutsche Bank AG Пітером Тільзом, на якій сторони обговорили участь Deutsche Bank і німецького виробника обладнання в комплексній модернізації газотранспортної системи України.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Зокрема, П.Порошенко зазначив, що протягом 2011 року й I кварталу 2012 року спостерігається збільшення німецьких інвестицій в українську економіку, що є важливим позитивним прикладом для інших іноземних інвесторів.
Крім того, українська сторона запропонувала німецьким партнерам взяти активну участь у фінансуванні проектів Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності.
За підсумками зустрічі сторони намітили проекти подальшого співробітництва й зазначили, що протягом 2011 року в Україні були впроваджені масштабні німецькі інвестиційні проекти у фінансово-банківській сфері, торгівлі, автомобілебудуванні, промисловості, металургії, енергетиці, транспорті, логістиці, агропромисловому комплексі тощо.