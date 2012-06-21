Янукович підписав зміни до бюджету щодо розрахунків енергогенерувальних компаній

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо розрахунків енергогенеруючих компаній перед державним бюджетом».

Законом передбачено збільшити видатки за бюджетною програмою «субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості перед підприємствами водопостачання та водовідведення різниці в тарифах на надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування». Сума таких видатків становить 2 398 511,7 тис. гривень.

Джерелом додаткових видатків держбюджету мають стати надходження до спеціального фонду Державного бюджету від: погашення заборгованості та зобов'язань енергогенеруючих компаній перед Державним агентством резерву за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету міністрів України органічне паливо; плати енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плати за користування субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів. Крім того, передбачено визначити джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині кредитування повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 8 червня 2012 року.