Україна подала в «Газпром» заявку на закупівлю скороченого обсягу газу у 2013 році

Україна подала в «Газпром» заявку на закупівлю в 2013 році 27 млрд кубометрів газу .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, коментуючи результати вчорашньої зустрічі глави відомства Юрія Бойка з главою «Газпрому» Олексієм Міллером в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м з передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

Тим часом напередодні заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв заявив, що «Газпром» розраховує, що Україна закупить в цьому році 40 млрд куб. м газу. Однак у той же день Ю.Бойко повідомив журналістам, що цей показник не перевищить 27 млрд кубометрів як в цьому, так і в наступному році.