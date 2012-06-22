На світових торгах у п'ятницю, 22 червня, ціна нафти пішла вгору після максимального з грудня 2011 падіння напередодні (обвал - 4%).

Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 0,42 долара, або на 0,54%, - до 78,62 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,71 долара, або на 0,8%, - до 89,94 долара за барель, передає Bloomberg.

Як відзначають експерти, зараз в Атлантиці починається сезон ураганів, в зв'язку з чим до вересня ціни не стабілізуються.

Підвищення цін на нафту спровокувала і статистика зі США щодо ринку праці. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень знизилася на 2 тисяч - до 387 000 (скорочення більше прогнозу).