Адміністрація ХАЕС звернулася до СБУ з приводу публікацій про станцію

Адміністрація Хмельницької атомної електростанції звернулася до Управління СБУ в області з проханням притягнути до відповідальності організаторів неправдивих публікацій про вибух і пожежу, які нібито сталися на АЕС.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі відокремленого підрозділу ХАЕС.

У зверненні наголошується, що окремі газетні та Інтернет-публікації, поряд з недостовірною текстовою інформацією, містять фото- та відеоматеріали, запозичені з офіційного сайту Хмельницької АЕС, і використані у спотвореному вигляді з негативною метою. Прикладом служить, зокрема, сфальсифікований відеомонтаж вибуху на ХАЕС, розміщений в одній із соціальних мереж.

“Подібні публікації наносять суттєву шкоду іміджу ядерної енергетики України, а враховуючи те, що у Верховній Раді планується розгляд проекту закону про будівництво енергоблоків № 3 і № 4 на ХАЕС, це може бути розцінено як спланована акція, мета якої - підрив енергетичної безпеки України”, - вважають атомники.

Станом на сьогодні енергоблоки ХАЕС працюють у штатному режимі. Радіаційний стан на промисловому майданчику станції та у прилеглих регіонах не перевищує природних фонових значень і відповідає режиму її нормальної експлуатації, йдеться у повідомленні.