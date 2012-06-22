Міністри енергетики України і РФ обговорили, як запаралелити енергосистеми двох країн

Міністр енергетики РФ Олександр Новак і міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко обговорили проект міжурядової Угоди про забезпечення паралельної роботи Єдиної енергетичної системи Російської Федерації та Об'єднаної енергетичної системи України.

Як повідомив УНІАН радник міністра енергетики РФ Дмитро Клоков, робоча зустріч відбулася вчора під час роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці в нафтовій і газовій галузі, взаємодію під час підготовки проекту міжурядової Угоди про забезпечення паралельної роботи Єдиної енергетичної системи Російської Федерації та Об'єднаної енергетичної системи України, інші питання», - сказав Д.Клоков.

Він повідомив, що підсумком зустрічі стало підписання протоколу засідання Підкомісії з питань паливно-енергетичного комплексу Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії. У документі визначаються завдання щодо розвитку двосторонньої взаємодії у сфері ПЕК на найближчі місяці.