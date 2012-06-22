"Газпром" хоче уникнути суду з Польщею - газета

Варшава. Російський газовий монополіст "Газпром" хоче уникнути розгляду позову польської державної нафтогазової компанії PGNIG у міжнародному суді в спорі за цінами на газ, що постачається до Польщі.

Про це пише польська Gazeta Wyborcza (wyborcza.pl), коментуючи останні вислови глави "Газпрому" Олексія Міллера, котрий заявив про можливий компроміс із поляками.

Видання нагадало, що польська PGNIG, яка добивається зниження ціни на російський газ з кінця 2010 року, в лютому цього року подала до міжнародного Арбітражного суду в Стокгольмі.

"Поки що не зрозуміло, чи погодився російський концерн на вимоги польської компанії, котра вимагає не тільки зниження ціни на майбутні постачання, а й відшкодування переплати за вже поставлене паливо з квітня минулого року", - пише газета.

Видання зазначило, що О.Міллер заявив про намір вирішити цінові спори зі своїми європейськими споживачами, зокрема, з Польщею, до 1 липня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, влада України теж намагаються добитися від росіян зниження ціни на газ, що постачається в країну, але - на відміну від Польщі - відмовилася від ідеї подавати до суду на "Газпром", розраховуючи на "добровільне" надання росіянами знижки.

Довідка УНІАН. Польща, яка щороку споживає близько 14 млрд кубометрів газу, майже 10 млрд імпортує з Російської федерації, котра є практично монопольним постачальником палива, що постачається в країну.

За неофіційними даними, польська влада, яка цього року купуватимет газ за майже 500 доларів за тисячу кубометрів, хоче добитися від "Газпрому" більш ніж 10% знижки.