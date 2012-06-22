Кабмін схвалив ТЕО реконструкції 6 енергоблоків на 4-х ТЕС на 4,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України схвалив техніко-економічні обґрунтування реконструкції і переоснащення 6 енергоблоків на 4-х теплоелектростанціях, подані Міністерством енергетики і вугільній промисловості України на загальну суму майже в 4,5 млрд грн.

Відповідні розпорядження Кабміну опубліковані в газеті «Урядовій Кур'єр».

Згідно з розпорядженням Кабміну, ТЕО реконструкції і переоснащення затверджені для енергоблоку №10 Бурштинської ТЕС, енергоблоків №9 і №5 Криворізької ТЕС, енергоблоків №2 і №4 Запорізької ТЕС, а також енергоблоку №7 Добротвірської ТЕС.

Вартість реконструкції і переоснащення енергоблоку №10 Бурштинської ТЕС затверджено у розмірі 853 млн 651 тис. грн, а їх потужність після реконструкції повинна становити 208 МВт. Реконструкція енергоблоку №9 Криворізької ТЕС оцінюється, згідно з ТЕО, в 624 млн 424 тис. грн, а його потужність після переоснащення — в 315 МВт, реконструкція блоку №5 цієї ж станції у 808 млн. 727 тис. грн, а потужність — в 315 МВт. 4-й енергоблок Запорізької ТЕС передбачається реконструювати за 734 млн 976 тис. грн, довівши вироблення електроенергії на ньому до 315 МВт, 2-й енергоблок Запорізької ТЕС після реконструкції також вироблятиме 315 МВт, а в його переоснащення планується вкласти 717 млн 984 тис. грн. У ТЕО реконструкції і переоснащення енергоблоку №7 Добротвірської ТЕС загальну вартість робіт затверджено у розмірі 708 млн 414 тис. грн., а електричну потужність у 160 МВт.